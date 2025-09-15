Emotivo acto de la comunidad educativa de Colonia El Simbolar para homenajear a maestros

El acto fue organizado por el Centro Municipal de Oficios “Nuestra Señora del Valle” y la comisión municipal y se homenajeó a docentes como parte de las celebraciones por el Día del Maestro.

El encuentro tuvo lugar en el Paseo de las Instituciones, con la participación de las banderas de ceremonia de todos los establecimientos educativos de la localidad ubicada en el departamento Robles.

Acompañaron este significativo acto la secretaria Tesorera de la Comuna, Valle Pérez; la directora de Cultura, Patricia Cancinos; la directora del Centro Municipal de Oficios, Adriana Santillán; la rectora del Colegio Secundario “7 de Noviembre”, Claudia Moyano; la directora de la Escuela Primaria N° 863, Mónica Carillo y la vicedirectora, Zulma Montenegro.

También estuvieron presentes la directora de la Escuela N° 1161, Patricia Gonzales; la directora del Jardín de Infantes “El Bosque de la Fantasía”, Delia Reynoso; en representación del jardín de infantes n°150 “Mi pequeño Labrador”, Patricia Juárez; el representante de la Misión Monotécnica N° 4, Raul Alegre y el presidente de APAZ VI, Rubén Sayago; junto a los directores de áreas municipales Claudio Suárez y Juan Pérez.

Durante la jornada, docentes de la institución organizadora realizaron un resumen del significativo homenaje a los maestros, se distinguió a educadores por su jubileo y se entregaron presentes a docentes jubiladas y directivos.

La parte artística estuvo a cargo de alumnos de los establecimientos y el cierre fue engalanado por la actuación del Ballet Latinoamérica Colonia El Simbolar.

En ese sentido, Iñiguez afirmó que “desde el Municipio se acompaña y respalda este tipo de iniciativas que fortalecen la educación y ponen en valor la labor de quienes, con vocación y compromiso, forman a las nuevas generaciones”.