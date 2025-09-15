Durante un allanamiento en Clodomira, la policía detuvo a un hombre y secuestró armas y droga

Durante el procedimiento los efectivos hallaron en el interior del domicilio una escopeta y cocaína.

Hoy 18:56

En un procedimiento concretado por personal de la Comisaría Comunitaria N°16, dependiente de la Zona Este Banda, se dio cumplimiento a una medida judicial en una vivienda del barrio Santa Rosa en la ciudad de Clodomira, con relación a una causa por lesiones y amenazas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el allanamiento, autorizado por la Justicia, los efectivos hallaron en el interior del domicilio una escopeta calibre 36 con culata de madera y varios cartuchos de distinto calibre, los cuales fueron secuestrados.

Además, con la intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas, se procedió al secuestro de 11 envoltorios con una sustancia blanca, que tras las pruebas de campo arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 11,60 gramos. También se incautaron varios teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

El operativo culminó con la detención del principal implicado, quien fue trasladado a sede policial quedando a disposición de la Justicia. Todo el procedimiento fue realizado de manera pasiva y documentado mediante material fílmico.