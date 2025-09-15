Brutal episodio: ataron a un hombre acusado de robo y lo arrastraron con un auto

El hecho ocurrió en La Matanza y quedó registrado en un video filmado por vecinos. El supuesto ladrón le rogaba al conductor que frenara mientras era arrastrado por el asfalto.

Hoy 19:12

La inseguridad en el conurbano bonaerense volvió a mostrar un episodio de extrema violencia. En la localidad de San Justo, partido de La Matanza, un hombre al que acusaban de haber asaltado a una mujer fue atado de las piernas a una camioneta Renault Duster y arrastrado varios metros por la calle.

La brutal escena quedó filmada por vecinos que no podían creer lo que sucedía. En las imágenes se escucha a algunas personas gritar: “Ahora no le vas a robar a ninguna señora”. Mientras tanto, el acusado, desesperado, le ruega al conductor: “¡Ey, pará amigo!”.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la información recogida en la zona, todo comenzó el domingo en la esquina de Parral y Sócrates y terminó unos 200 metros más adelante, en la intersección de Canadá y Charrúa.

Hasta el momento, no trascendió si el hombre resultó detenido ni cuál fue su estado de salud tras ser arrastrado por el asfalto. Tampoco se informó si la mujer que habría sido víctima del robo realizó una denuncia formal.

Un nuevo caso de “justicia por mano propia”

El episodio reaviva el debate sobre los casos de vecinos que actúan como justicieros frente a hechos de inseguridad en el conurbano. En este caso, el conductor del vehículo, lejos de esperar la intervención policial, decidió castigar por sus propios medios al supuesto ladrón, exponiéndolo a un grave riesgo de vida.

Las imágenes, que ya se viralizaron en redes sociales, reflejan una problemática recurrente en la provincia de Buenos Aires: el aumento de hechos violentos en contextos de inseguridad y la creciente reacción social que muchas veces termina en episodios de justicia por mano propia.