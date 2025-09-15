Ingresar
Agasajaron con una cena show a maestros y profesores de La Cañada

En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro y el Día del Profesor, la Comisión Municipal de La Cañada un agasajo para los docentes.

profesores de La Cañada

La cena show se llevó a cabo en el Salón Municipal La Amistad con la participación de docentes, autoridades y personal de la comunidad educativa.

La velada estuvo presidida por el comisionado Cristian Abiakel, quien estuvo a cargo del merecido reconocimiento a la invaluable labor de los maestros y profesores. Durante la noche, los asistentes disfrutaron de un ambiente de alegría y camaradería con música, baile y una deliciosa comida.

Asimismo, Abiakel reafirmó el compromiso de la gestión municipal de continuar apoyando a los educadores y a toda la comunidad. El agasajo sirvió para honrar la dedicación y el esfuerzo de quienes, con su vocación, dejan una huella imborrable en la vida de los niños y jóvenes de La Cañada.

La diputada nacional Nilda Moyano, quien también estuvo presente, destacó por su parte la importancia del trabajo docente en la formación de las futuras generaciones.

