Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 SEP 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Quimsa se pone a punto para una nueva edición de la Liga Femenina

El conjunto santiagueño contará con la base de jugadoras que participaron en la temporada pasada.

Hoy 19:32
Quimsa Liga Femenina

Quimsa continúa con su preparación de cara a una nueva edición de la Liga Femenina de Básquet, en la que volverá a ser protagonista dentro de la Conferencia Norte. Tras las confirmaciones de Lara Gramajo y Clara Della Rosa, el equipo dirigido por Germán Brao trabaja en el Estadio Ciudad con la mira puesta en el inicio de la competencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto santiagueño contará con la base de jugadoras que participaron en la temporada pasada. Entre las que aseguraron su continuidad se encuentran Emilia Rojas, Lucía Boggetti, Rocío Iturre, Agostina Leguizamón y Lorena Campos, además de Gramajo y Della Rosa, junto a un nutrido grupo de juveniles que ya tuvieron minutos en ediciones anteriores.

Desde la creación de la Liga Femenina en 2017, Quimsa participó en todas las ediciones, con un saldo de dos títulos y un protagonismo constante en el certamen. En esta campaña, el desafío será aún mayor, ya que el torneo contará con un récord de 18 equipos, lo que lo convierte en la edición más competitiva de la historia.

Con Álvaro Miana como preparador físico, el plantel fusionado combina entrenamientos físicos y tácticos a diario. La meta del cuerpo técnico es llegar en la mejor forma al debut y sostener el protagonismo que ha tenido el equipo en los últimos años dentro del básquet femenino nacional.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen a un joven tras robar en la vivienda de un jubilado en el Barrio Obrero de Añatuya
  2. 2. Tránsito y Transporte de la Capital informó que la línea 120 continua con la modificación de su recorrido de manera temporal
  3. 3. Frías: le cortó el cuello con una navaja a su hermano para defender a su madre
  4. 4. Choque fatal en Termas de Río Hondo: un motociclista murió y dos jóvenes resultaron heridas
  5. 5. Un menor de 16 años provocó un apagón masivo en Río Gallegos tras chocar contra un poste
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT