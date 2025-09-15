Quimsa se pone a punto para una nueva edición de la Liga Femenina

El conjunto santiagueño contará con la base de jugadoras que participaron en la temporada pasada.

Quimsa continúa con su preparación de cara a una nueva edición de la Liga Femenina de Básquet, en la que volverá a ser protagonista dentro de la Conferencia Norte. Tras las confirmaciones de Lara Gramajo y Clara Della Rosa, el equipo dirigido por Germán Brao trabaja en el Estadio Ciudad con la mira puesta en el inicio de la competencia.

El conjunto santiagueño contará con la base de jugadoras que participaron en la temporada pasada. Entre las que aseguraron su continuidad se encuentran Emilia Rojas, Lucía Boggetti, Rocío Iturre, Agostina Leguizamón y Lorena Campos, además de Gramajo y Della Rosa, junto a un nutrido grupo de juveniles que ya tuvieron minutos en ediciones anteriores.

Desde la creación de la Liga Femenina en 2017, Quimsa participó en todas las ediciones, con un saldo de dos títulos y un protagonismo constante en el certamen. En esta campaña, el desafío será aún mayor, ya que el torneo contará con un récord de 18 equipos, lo que lo convierte en la edición más competitiva de la historia.

Con Álvaro Miana como preparador físico, el plantel fusionado combina entrenamientos físicos y tácticos a diario. La meta del cuerpo técnico es llegar en la mejor forma al debut y sostener el protagonismo que ha tenido el equipo en los últimos años dentro del básquet femenino nacional.