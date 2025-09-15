El gobernador Zamora inauguró la ampliación del servicio de maternidad en el Hospital Regional

El acto inaugural se llevó a cabo este lunes y participaron autoridades del nosocomio y del Gabinete de ministros.

Hoy 21:14

El gobernador Gerardo Zamora inauguró este lunes por la tarde la ampliación del Servicio de Maternidad del Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo" de la ciudad Capital, que cuenta con una superficie cubierta de 875 metros cuadrados distribuidos en 2 plantas, con todos los servicios que necesitan las pacientes desde el inicio de su embarazo hasta la finalización, además de la etapa de anticoncepción postparto para una salud integral.

Tras el corte de cintas, el mandatario acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez y la ministra de Salud, Natividad Nassif, recorrieron las instalaciones que incluye dos salas de admisión para embarazadas, triage totalmente equipada con carro de paro, desfibrilador; consultorios de ecografía con un equipo de última generación para la detección precoz de malformaciones; de alto riesgo, de obstetricia, de ginecología equipada, de Aipeo y de psicología.

Además, cuenta con acceso directo de ambulancia para emergencia obstétrica, y dos salas de espera amplias, climatizadas y confortables.

Estuvieron también, la ministra de Justicia, Matilde O'Mill; los secretarios de Salud, Gustavo Sabalza, y de Tabajo, Julia Comán; la directora ejecutiva del Hospital Regional, Mónica Salvatierra, y la coordinadora de Maternidad, Valeria Heredia; subsecretarios y directores de áreas de la cartera sanitaria de la provincia.

zamora hospital regional

En este marco, la coordinadora de la Maternidad explicó que el servicio "comprende una guardia de maternidad que va a tener un paso independizado de las pacientes del hospital central y que va a funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana. Además tiene un piso superior en el que va a estar toda la parte ambulatoria de consultorios de alto riesgo, que es lo principal que atiende esta maternidad, consultorios de anticoncepción, planificación familiar y psicología, pero todo ambulatorio hasta las dos de la tarde".

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Zamora destacó que con estas obras este lugar de la salud integra "todo lo que necesita una mujer, su embarazo, su parto y cuestiones integrales que es lo tenemos que atender desde la salud pública".

En cuanto al rol del Estado en esta materia, aseguró: “Tanto la salud pública, al igual que la educación pública y la presencia del Estado tienen que ver con nuestra vida cotidiana porque nos va llevando a un proyecto de vida, y si no existieran no tendríamos ciudadanos con las mismas oportunidades. Por ese motivo esta inversión para nosotros es fundamental".

También destacó el trabajo de los profesionales de la salud y celebró que entre el personal que presta servicios en este lugar haya muchas mujeres. Dijo: "Veo muchas mujeres y son las que tienen mucha vocación, muchas ganas y mucho amor, que eso es lo importante que, en definitiva, es lo que se traduce aquí en esta obra. En nombre de todas las mujeres santiagueñas que van a pasar por acá, mi agradecimiento y mis mejores deseos".