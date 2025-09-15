Ingresar
La Banda celebró sus 113 años con música, tradición y fiesta popular

El escenario fue montado en Besares y Belgrano. Actuaron artistas locales y de renombre nacional.

15/09/2025

La ciudad de La Banda, Cuna de Poetas y Cantores, vivió este lunes 15 de septiembre una jornada histórica al cumplir 113 años de vida.

Desde temprano, vecinos y visitantes se congregaron para engalanar las calles, donde la impronta cultural se hizo sentir con una gran feria de artesanos, productores del interior y emprendedores, además de un patio alternativo con food trucks que le dieron sabor a la celebración.

El escenario principal, montado en la intersección de Besares y Belgrano, fue el epicentro de la fiesta popular. Allí pasaron artistas locales y de renombre nacional que le pusieron música y color a la noche especial.

Entre ellos actuaron Cuti y Roberto Carabajal, Marcelo Toledo, Los Capis, Arias Cáceres, Los Apasionados S., Jovita Subire, Aldana González, Dúo Lemos Bravo, Nico Rodríguez, Ramón Álvarez y Banda Z, además de muchos otros músicos que hicieron honor a la rica tradición folclórica bandeña.

La grilla artística se completó con el acompañamiento de una multitud que disfrutó cada espectáculo como propio, reafirmando el sentimiento de pertenencia a una ciudad que late al ritmo del folclore.

Además, montaron un escenario alternativo en la Plaza Mauricio Rojas donde se presentaron las bandas que acompañaron a los festejos de los 113 aniversario de la ciudad. Cabe destacar que este año estuvieron en el escenario “Domingo Bravo” los artistas locales que, con sus voces, rindieron homenaje a la ciudad.

