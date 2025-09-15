Violentos incidentes en el Hospital Zonal de Añatuya: familiares agredieron a personal de seguridad

Un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza con un paciente y provocó disturbios en la guardia. La Policía investiga el hecho para identificar a los responsables.

Hoy 22:39

Un grave episodio de violencia se registró en la noche del domingo en el Hospital Zonal de Añatuya, cuando un grupo de familiares protagonizó disturbios al intentar ingresar por la fuerza a un paciente.

Según fuentes policiales, alrededor de las 21 horas, efectivos de la División Prevención de la Departamental 13 acudieron al centro de salud tras ser alertados de incidentes en la guardia.

En el lugar, personal de seguridad relató que los familiares se presentaron con una derivación de una clínica local para que una persona recibiera atención médica. Sin embargo, al informárseles que debían aguardar a que el médico de turno culminara con las urgencias que ya estaba atendiendo, reaccionaron con insultos y violencia.

Los agresores comenzaron a golpear la puerta de ingreso, lanzando patadas y golpes de puño, además de agredir verbalmente al personal de seguridad. Finalmente, tras generar temor en pacientes y trabajadores, los violentos se retiraron del hospital.

La Policía inició actuaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los supuestos responsables, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los profesionales de la salud como de los ciudadanos que concurren al nosocomio.