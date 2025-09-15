Lamine Yamal publicó fotos íntimas junto a Nicki Nicole y desató rumores sobre su relación

El futbolista del Barcelona compartió imágenes familiares en las que aparece la cantante argentina, con quien estaría afianzando su vínculo. El posteo estuvo acompañado por una frase sugestiva: “Sólo Dios puede juzgarme”.

Hoy 22:56

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole parece consolidarse cada vez más. El joven delantero español, de apenas 18 años, sorprendió en redes sociales al publicar una serie de imágenes de su vida privada en las que aparece la artista rosarina, de 25, integrada plenamente en su entorno familiar.

En una de las fotos más comentadas, la cantante aparece abrazando al jugador, que posa con el torso desnudo. En otra, se la ve compartiendo un almuerzo de sushi con Keyne, el hermano menor del futbolista, quien celebró su tercer cumpleaños.

La fiesta familiar que unió a Nicki Nicole y la familia Yamal

Las postales compartidas por el atacante del Barcelona giran en torno a la celebración del cumpleaños de Keyne. Entre los invitados se destacó la presencia de Gael, hijo del brasileño Raphinha, amigo de juegos del pequeño. Incluso, la mascota oficial del club, CAT, sorprendió al aparecer en la fiesta, detalle que llamó la atención de los hinchas culés en redes sociales.

El pastel de cumpleaños, diseñado por Diego Mejía, también se llevó los flashes. El pastelero, que había elaborado la torta temática de Dragon Ball para los 18 de Yamal, en esta ocasión creó un diseño exclusivo de Spiderman para el hermano menor del futbolista.

Rumores de crisis y desmentida pública

La presencia de Nicki Nicole en la celebración familiar reafirma que la relación con Yamal atraviesa un buen momento. Incluso, semanas atrás circularon rumores de ruptura tras un viaje de la cantante a la Argentina, pero quedaron desmentidos luego de que se viralizara un video en el que el futbolista era grabado en el vestuario de la selección española mientras mantenía una videollamada con la artista.

Entre la intimidad y la polémica deportiva

El costado personal de Yamal contrasta con la situación deportiva que atraviesa. El jugador se encuentra recuperándose de molestias en el pubis que le impidieron jugar contra el Valencia, partido en el que el Barcelona ganó 6-0.

El técnico culé, Hansi Flick, expresó su malestar por la manera en que la selección española gestionó la participación del delantero, a quien considera sobreexigido durante los últimos amistosos contra Bulgaria y Turquía, en los que disputó más de 70 minutos pese a arrastrar dolores.

Mientras el club catalán intenta cuidar a su joven estrella, el futbolista sigue siendo protagonista dentro y fuera de la cancha, ya sea por su impacto deportivo o por su creciente exposición mediática junto a Nicki Nicole.