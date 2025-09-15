Ingresar
Comenzó el Curso Básico de Lengua de Señas Argentinas organizado por la Capital

Con una amplia convocatoria de asistentes, dio comienzo el curso en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Bicentenario, organizado por el Área de Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad de la Capital.

En el primer encuentro, los concurrentes aprendieron sobre el abecedario en señas, los números y algunas expresiones básicas, también herramientas fundamentales para comenzar a comunicarse con personas sordas y avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

Queremos agradecer especialmente a Waldo Esper, presidente de ACAPSSE, a la profesora Sara Ávila, al intérprete Maximiliano Gómez y autoridades de la municipalidad”, expresaron desde la coordinación del espacio de formación.

A la vez que, informaron que el próximo encuentro se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre, en el mismo horario y lugar.

