Dieron inicio a la edición 2025 de Pinta Conciencia con alumnos de colegios secundarios

El certamen, auspiciado por la Dirección de la Juventud de la ciudad, puso en marcha una vez más la propuesta artística para estudiantes secundarios.

15/09/2025

En el marco del Mes de las Juventudes 2025, la Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventud, desarrolló la jornada “Pinta Conciencia”, una propuesta de intervención artística comunitaria con el eje puesto en la prevención de la ludopatía.

La actividad incluyó la participación de artistas plásticos locales y estudiantes de la Escuela Secundaria Campo Contreras, quienes, pincel en mano, transformaron paredes en un espacio de reflexión y conciencia social.

Los murales buscaron transmitir mensajes sobre el cuidado de la salud mental, el uso responsable del ocio y la importancia de generar alternativas culturales y deportivas frente al juego compulsivo.

Desde la organización remarcaron que estas iniciativas apuntan no solo a embellecer los barrios, sino también a abrir el debate sobre problemáticas actuales que afectan a la juventud y a las familias, reforzando el trabajo articulado del municipio con instituciones educativas y artistas locales.