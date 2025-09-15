Ingresar
El Dr. Bernardo Stamateas brindó una conferencia en el Óvalo del Parque Sur

El evento contó con el auspicio de la Municipalidad de la Capital, al cual asistió un importante número de oyentes.

15/09/2025

Ante un importante marco de público, el escritor Bernardo Stamateas se presentó en el óvalo del Parque Sur, donde brindó una conferencia abierta al público, auspiciada por la Municipalidad de la Capital.

Stamateas, es autor bestseller de numerosos libros sobre superación personal, liderazgo y relaciones humanas. Durante su presentación habló de sus últimos trabajos editoriales.

El evento se concretó en el marco de las iniciativas culturales y de desarrollo personal que se promueven para toda la comunidad con entrada libre y gratuita.

