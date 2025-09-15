El intendente Roger Nediani encabezó este lunes los festejos por los 113 años de La Banda.

Hoy 00:14

En el marco de los festejos por el 113° aniversario de la ciudad de La Banda, el intendente Roger Nediani encabezó este lunes la celebración popular y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones. “Es un evento popular donde tenemos gran cantidad de artistas. Estamos muy contentos y tenemos artistas de renombre que estarán presentes en el escenario Domingo Bravo”, expresó.

El jefe comunal subrayó que la fiesta bandeña incluye no solo espectáculos musicales, sino también un espacio para artesanos, emprendedores y foodtrucks, lo que permite mostrar la producción local y acompañar a las familias en un clima de encuentro y celebración. “A pesar de la situación del país, tenemos la posibilidad de realizar estos eventos y reafirmar la cultura bandeña”, remarcó.

Finalmente, Nediani transmitió un saludo a toda la comunidad: “Feliz cumpleaños para todos los bandeños”. Asimismo, invitó a participar del acto oficial que se desarrollará este martes en la intersección de Belgrano y Besares, seguido por el tradicional desfile cívico-militar sobre la avenida Besares, en el que participarán instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones culturales.