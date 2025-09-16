Ingresar
Añatuya: joven sufrió fracturas al caerle una pared sobre su cuerpo

El mismo se encontraba desarmando una pared y parte de la estructura le cayó encima, provocándole fracturas en una pierna.

Hoy 00:19
Hospital Añatuya guardia

Un joven oriundo de Tacañitas, que actualmente reside en Añatuya, sufrió graves lesiones al caerle parte de la estructura de una pared mientras se encontraba desarmando la misma, en una vivienda del barrio Polo Norte de "la Capital de la Tradición".

Como consecuencia de particular incidente, el mismo resultó con varios golpes y la fractura de tibia y peroné de una de sus piernas.

Dado la gravedad del hecho, el muchacho fue inicialmente trasladado a un centro de salud local y posteriormente derivado a ciudad Capital para recibir atención médica especializada.

