El tiempo para este martes 16 de septiembre en Santiago del Estero: calorcito con 31ºC de máxima

Se espera un miércoles con cielo mayormente nublado y vientos leves del sudeste, rotando al noreste hacia la tarde, sobre Santiago del Estero.

Hoy 06:29

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con neblinas, cielo mayormente nublado y vientos leves del sector sudeste.

Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará inestable, con cielo mayormente nublado, probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y vientos leves del sector noreste, en una jornada donde la máxima alcanzaría los 32ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

