El tiempo para este martes 16 de septiembre en Santiago del Estero: calorcito con 31ºC de máxima

Se espera un miércoles con cielo mayormente nublado y vientos leves del sudeste, rotando al noreste hacia la tarde, sobre Santiago del Estero.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con neblinas, cielo mayormente nublado y vientos leves del sector sudeste.
Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará inestable, con cielo mayormente nublado, probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y vientos leves del sector noreste, en una jornada donde la máxima alcanzaría los 32ºC.
