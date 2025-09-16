Fito Páez estrenó su concierto para Tiny Desk

Después de anunciarlo en sus redes sociales este fin de semana, Fito Páez finalmente presentó su Tiny Desk Concert de NPR.

Hoy 07:48

Después de anunciarlo en sus redes sociales este fin de semana, Fito Páez finalmente presentó su Tiny Desk Concert de NPR. La presentación del músico rosarino se dio en el marco de la inauguración del Latin Music Month de la radio pública estadounidense, sumándose a una tradición que celebra artistas y proyectos de la música latina.

"Qué honor tener a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk”, anunciaron desde NPR en la presentación del episodio. En el mismo texto destacan su trayectoria y legado: desde su debut como solista en 1984, en los albores de la democracia argentina tras la dictadura, hasta convertirse en un símbolo del rock en español.

El set, grabado en la icónica oficina ubicada en Washington D.C., mostró a un Fito cercano y divertido. El artista repasó clásicos de su carrera como "A rodar mi vida” y “Mariposa tecknicolor”, estrenó "Sale el sol" de su nuevo disco Novela y cerró con un combo letal: "Circo Beat" desembocando en "Tercer mundo".

Con esta participación, Páez se une a un selecto grupo de músicos argentinos que han pasado por el formato, entre ellos Ca7riel y Paco Amoroso, Trueno, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Juana Molina. "¡Unas ganas de que lo vean, porque fue tan hermoso!", expresó Fito en su cuenta de Instagram sobre el estreno de esta presentación.