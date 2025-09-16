Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2025 | 16º
X
Espectaculos

Fito Páez estrenó su concierto para Tiny Desk

Después de anunciarlo en sus redes sociales este fin de semana, Fito Páez finalmente presentó su Tiny Desk Concert de NPR.

Hoy 07:48

Después de anunciarlo en sus redes sociales este fin de semana, Fito Páez finalmente presentó su Tiny Desk Concert de NPR. La presentación del músico rosarino se dio en el marco de la inauguración del Latin Music Month de la radio pública estadounidense, sumándose a una tradición que celebra artistas y proyectos de la música latina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Qué honor tener a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk”, anunciaron desde NPR en la presentación del episodio. En el mismo texto destacan su trayectoria y legado: desde su debut como solista en 1984, en los albores de la democracia argentina tras la dictadura, hasta convertirse en un símbolo del rock en español.

El set, grabado en la icónica oficina ubicada en Washington D.C., mostró a un Fito cercano y divertido. El artista repasó clásicos de su carrera como "A rodar mi vida” y “Mariposa tecknicolor”, estrenó "Sale el sol" de su nuevo disco Novela y cerró con un combo letal: "Circo Beat" desembocando en "Tercer mundo".

Con esta participación, Páez se une a un selecto grupo de músicos argentinos que han pasado por el formato, entre ellos Ca7riel y Paco Amoroso, Trueno, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Juana Molina. "¡Unas ganas de que lo vean, porque fue tan hermoso!", expresó Fito en su cuenta de Instagram sobre el estreno de esta presentación.

TEMAS Fito Páez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Las frases de Milei en Cadena Nacional: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”
  2. 2. “A pesar de la situación del país, tenemos la posibilidad de realizar estos eventos y reafirmar la cultura bandeña”
  3. 3. En una nueva ofensiva, el ejercito israelí ingresó con tanques a la Ciudad de Gaza
  4. 4. Lamine Yamal publicó fotos íntimas junto a Nicki Nicole y desató rumores sobre su relación
  5. 5. Añatuya: joven sufrió fracturas al caerle una pared sobre su cuerpo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT