Violenta agresión a un jornalero en un evento de doma y folclore en Las Palmitas

Hoy 07:52

Un jornalero de 32 años denunció haber sido víctima de una brutal golpiza durante la tarde del domingo, mientras participaba de un evento de doma y folclore en la localidad de Las Palmitas, departamento Banda.

El hecho se conoció alrededor de las 19.30, cuando efectivos de la Comisaría 16 recibieron la denuncia de José Álvarez, residente en Colonia Rasquín, quien presentaba lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo. Según su testimonio, al intentar intervenir en una situación de violencia contra una mujer, dos sujetos comenzaron a agredirlo con un rebenque.

El ataque le provocó heridas en el brazo izquierdo, además de golpes en el rostro que afectaron su nariz y boca, dejando marcas rojizas visibles.

Tras la denuncia, la fiscal de turno, Alejandra Holgado, ordenó que tanto José Álvarez como una mujer identificada como Rosa sean examinados por el médico forense y se les reciba formalmente declaración.

El caso es investigado como un hecho de violencia grave ocurrido en el marco de un evento popular, y las autoridades avanzan en la identificación de los agresores.