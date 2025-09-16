La razón que no permitió a Sofía Vergara asistir a los premios Emmy

La actriz no fue a la gala donde presentaba un premio por un problema médico de última hora.

Hoy 08:07

Una nueva edición de los Emmy dejó grandes recuerdos en la memoria de todos los que vieron la gala, ya sea en directo o en los vídeos e imágenes que han ido llegando a redes sociales que darán mucho de qué hablar. Sin embargo, tan importante como los asistentes, son aquellos que no pudieron ir, dejando grandes nombres fuera de la alfombra roja y la ceremonia.

Sofia Vergara no pudo cumplir con su papel de presentadora en los Premios Emmy 2025 debido a una fuerte reacción alérgica en el ojo. La actriz de 'Modern Family' compartió en Instagram que la reacción ocurrió justo antes de salir hacia el Peacock Theater en Los Ángeles, lo que la obligó a acudir a la sala de urgencias.

Vergara estaba programada para presentar el premio a Mejor Actor Principal en una Miniserie, pero Malin Akerman y Brittany Snow, estrellas de 'Hunting Wives', la reemplazaron a última hora salvando la papeleta de los galardones que pudieron realizarse sin ningún tipo de problema.

Vergara publicó fotos y videos desde el hospital, incluyendo uno donde se la ve en el lavabo enjugándose el ojo. Compañeros famosos como Terry Crews y Snoop Dogg le enviaron mensajes de apoyo en los comentarios, así como el de Linda Evangelista: "Poco común tener alergia en un solo ojo, una "derm" puede ayudar".

Esto ocurrió en una emotiva gala tanto por los mensajes de apoyo a Palestina de miembros como Javier Bardem o Hannah Einbinder, reencuentros y homenajes a series como 'Ley y orden' e incluso a 'Las chicas Gilmore'; además de las grandes ganadoras de la noche que fueron 'Separación', 'El Pingüino', 'The Studio', 'The Pitt'.

Sofia Vergara