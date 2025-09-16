Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2025 | 16º
X
Locales

"El tono en el discurso de Javier Milei evidentemente fue diferente"

Así se refirió este martes en su columna para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados a los anuncios realizados por el presidente en Cadena Nacional.

Hoy 08:24
Milei Gabinete

En su columna de este martes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó los anuncios realizados por el presidente Javier Milei en Cadena Nacional y destacó un cambio en la forma de comunicar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Evidentemente el tono de ayer era diferente. Las partidas anunciadas para salud, educación, discapacidad y jubilaciones están por encima de la inflación calculada, con un proyecto del 10,1%, veremos si se cumple”, señaló.

Granados remarcó la insistencia del mandatario en torno al equilibrio de las cuentas públicas: “Se nombró equilibrio fiscal muchas veces. Para empresarios o gente vinculada al sector financiero es fundamental. Lo consideran clave porque no hay margen para subir impuestos. Lograr las reformas fundamentales —impositiva, laboral, jubilatoria— para ellos es clave para el año que viene”.

En el plano internacional, citó la mirada de la prensa extranjera: “The Financial Times subrayó que los problemas y errores del gobierno son más políticos que económicos”.

También se refirió a la sorpresa que generó la mención de fondos destinados a provincias: “Sorprendió al hablar de dinero para las provincias, pero se supo que hubo partidas para cuatro provincias cercanas”.

Finalmente, anticipó un escenario de debate político para 2026: “Va a haber una discusión con la oposición porque no están de acuerdo. Pero esto se decide en el Congreso, todo el año que viene se deberá debatir si esto es bueno o es malo. El gasto es financiable con una carga impositiva razonable, pero el superávit fiscal no se discute más”.

TEMAS Osvaldo Granados Radio Panorama

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Las frases de Milei en Cadena Nacional: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”
  2. 2. “A pesar de la situación del país, tenemos la posibilidad de realizar estos eventos y reafirmar la cultura bandeña”
  3. 3. En una nueva ofensiva, el ejercito israelí ingresó con tanques a la Ciudad de Gaza
  4. 4. Lamine Yamal publicó fotos íntimas junto a Nicki Nicole y desató rumores sobre su relación
  5. 5. Añatuya: joven sufrió fracturas al caerle una pared sobre su cuerpo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT