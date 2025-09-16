Policías lograron apagar un incendio en un complejo de pádel de Añatuya

La rápida intervención del personal de Prevención permitió controlar un incendio que se desató en un depósito que también funcionaba como cantina, dentro de un complejo deportivo.

Hoy 08:42

Alrededor de las 5 horas de la madrugada de este martes, personal de la División Prevención de la Departamental 13 respondió al alerta de un incendio en un complejo de pádel ubicado en la Avenida 25 de Mayo y Libarona.

Al llegar al lugar, observaron humo saliendo del interior de una dependencia que funciona como depósito y cantina, solicitando de inmediato la presencia de los bomberos. Pero la rápida propagación del fuego y la demora de los bomberos, los efectivos policiales decidieron ingresar al predio rompiendo la puerta del compartimento y lograron sofocar las llamas después de una ardua tarea. Sin embargo no pudieron evitar que el fuego consumiera varios bienes y que las pérdidas materiales sean importantes.

Posteriormente, el personal de bomberos y el propietario del inmueble se hicieron presentes en el lugar para evaluar los daños y determinar las causas del incendio. La rápida acción policial fue crucial para minimizar los daños.