Piden colaboración urgente para una perrita enferma y abandonada en La Banda

Una perrita de edad avanzada fue abandonada en las calles de La Banda. Está enferma, sufre tumores y un cáncer transmisible, y necesita con urgencia medicación oncológica.

Hoy 08:57

Una perrita anciana y enferma lucha por sobrevivir luego de ser abandonada, en las calles de la ciudad de La Banda.

Se encuentra en un delicado estado de salud y necesita ayuda urgente para acceder a un tratamiento médico que podría salvarle la vida.

Según informaron voluntarios que la asisten, la perrita presenta tumores mamarios y TVT (Tumor Venéreo Transmisible), una enfermedad que requiere atención veterinaria inmediata. A pesar de sus condiciones, permanece en la calle, donde además de lidiar con el dolor físico, sufre maltrato: "La corren de todos lados y le tiran su camita", relataron.

La medicación que necesita con urgencia es Vincristina, un fármaco oncológico indispensable para iniciar el tratamiento. Por ello, se está solicitando la colaboración solidaria de quienes puedan ayudar, ya sea con la compra del medicamento, una donación o incluso ofreciendo tránsito o adopción.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número:

385 5 026 181.

Cada aporte puede hacer una gran diferencia. La urgencia es real y el tiempo apremia.