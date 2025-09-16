Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2025 | 19º
X
Mascotas

Piden colaboración urgente para una perrita enferma y abandonada en La Banda

Una perrita de edad avanzada fue abandonada en las calles de La Banda. Está enferma, sufre tumores y un cáncer transmisible, y necesita con urgencia medicación oncológica.

Hoy 08:57

Una perrita anciana y enferma lucha por sobrevivir luego de ser abandonada, en las calles de la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se encuentra en un delicado estado de salud y necesita ayuda urgente para acceder a un tratamiento médico que podría salvarle la vida.

Según informaron voluntarios que la asisten, la perrita presenta tumores mamarios y TVT (Tumor Venéreo Transmisible), una enfermedad que requiere atención veterinaria inmediata. A pesar de sus condiciones, permanece en la calle, donde además de lidiar con el dolor físico, sufre maltrato: "La corren de todos lados y le tiran su camita", relataron.

La medicación que necesita con urgencia es Vincristina, un fármaco oncológico indispensable para iniciar el tratamiento. Por ello, se está solicitando la colaboración solidaria de quienes puedan ayudar, ya sea con la compra del medicamento, una donación o incluso ofreciendo tránsito o adopción.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número:
385 5 026 181.

Cada aporte puede hacer una gran diferencia. La urgencia es real y el tiempo apremia.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Las frases de Milei en Cadena Nacional: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”
  2. 2. “A pesar de la situación del país, tenemos la posibilidad de realizar estos eventos y reafirmar la cultura bandeña”
  3. 3. Lamine Yamal publicó fotos íntimas junto a Nicki Nicole y desató rumores sobre su relación
  4. 4. Añatuya: joven sufrió fracturas al caerle una pared sobre su cuerpo
  5. 5. En una nueva ofensiva, el ejercito israelí ingresó con tanques a la Ciudad de Gaza
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT