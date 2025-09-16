Ingresar
El cine llora la muerte de Robert Redford

El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su residencia en el estado de Utah, según avanzó The New York Times.

Hoy 09:45

El actor Robert Redford murió a los 89 años este martes a la madrugada. El carismático actor e impulsor del movimiento independiente de Sundance, que ganó el Oscar como director, falleció esta madrugada en su casa de Utah.

La noticia fue confirmada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK. Allí detalló que falleció mientras dormía en las montañas a las afueras de Provo, pero no especificó la causa.

Además de su protagónico en películas que se volvieron éxitos alrededor del mundo -tal como Indecent Proposal, junto a Demi Moore-  también era conocido por su papel como impulsor de la industria del cine independiente. Fue uno de los principales promotores del festival de Sundance, que se convirtió en una referencia para las películas producidas fuera de los grandes estudios cinematográficos en Estados Unidos. 

