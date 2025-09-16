Preocupación por la salud de Thiago Medina: un cuadro febril complica su recuperación

El ex Gran Hermano pasó otra noche en terapia intensiva y presentó fiebre. Sigue internado en Terapia Intensiva y su pronóstico es reservado.

Luego de pasar otra noche en terapia intensiva desde el grave accidente en moto que tuvo en Francisco Álvarez, Moreno, se dio a conocer un nuevo parte médico de Thiago Medina.

Cabe recordar que el joven ex participante de Gran Hermano (Telefe), que llevaba casco al momento del choque, sufrió lesiones en su caja torácica, incluyendo la extracción del bazo durante la cirugía a la que fue sometido en la noche del viernes.

Desde entonces, a pesar de estar estable, continúa en terapia intensiva y completamente sedado, en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

En ese sentido, a las nueve de la mañana de este martes, se difundió un nuevo comunicado oficial desde la clínica dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en la que indicaron un cambio en la salud y tratamiento del paciente.

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", comienza el parte.

Durante el lunes, se había informado que el joven de 22 años se encontraba “estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado”.

Sin embargo, el parte del martes explicó que Thiago "presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico".

"No hubieron cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado", culmina el comunicado.

Cabe recordar que el sábado por la noche se confirmó que el ex Gran Hermano tenía de la cuarta a la novena costilla rotas, además de la clavícula, el pulmón y el hígado perforado, se sometió a drenaje por derrame de sangre y se le extirpó el bazo.