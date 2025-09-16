Qué significa el triángulo con una “X” en la etiqueta de tu ropa

Este símbolo indica que no se deben usar blanqueadores ni lavandina. Aprender a leer las etiquetas puede ayudarte a evitar errores que arruinan tus prendas.
Si revisas las etiquetas de la ropa, vas a notar que todas tienen distintos símbolos de cuidado. Estos pequeños dibujos nos indican cómo lavar, secar o planchar cada prenda para que dure más tiempo sin dañarse.
Uno de los más conocidos es el triángulo blanco con una cruz encima. Este símbolo, de carácter internacional, es muy importante y no respetarlo puede arruinar tus prendas.
Ignorar esta advertencia puede provocar manchas imposibles de quitar, desgaste prematuro de la tela o pérdida de color.
Cada material reacciona de manera diferente a los productos de limpieza. Las fibras delicadas, los colores intensos o los estampados pueden dañarse irreversiblemente si se usan productos inadecuados.
Por eso, antes de lavar cualquier prenda, mirá bien la etiqueta y prestá atención a los símbolos. Por eso, si ves el triángulo tachado, evitá los blanqueadores.
Además del triángulo, las etiquetas suelen incluir círculos, cuadrados y líneas que indican cómo lavar, secar o planchar la prenda. Aprender a leer estos símbolos es la mejor manera de cuidar tu ropa y evitar sorpresas desagradables.