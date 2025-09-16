Javier Milei llegó a Paraguay para participar de la CPAC y reunirse con Santiago Peña

El Presidente cumplirá una agenda de tres días en Asunción, con actividades políticas, académicas y protocolares.

El presidente Javier Milei viajó a la ciudad de Asunción, Paraguay, donde desarrollará una agenda de actividades que se extenderá hasta el miércoles. El mandatario combinará encuentros bilaterales, exposiciones en foros internacionales y actos protocolares.

Arribó esta madrugada, tras la cadena nacional en la que el mandatario presentó el Presupuesto 2026, grabada por la tarde en el Salón Blanco de Balcarce 50.

La agenda de Javier Milei en Paraguay

El presidente Javier Milei partió en un vuelo especial y abre su gira este martes c on una participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde brindará unas palabras a las 10.

Más tarde, a las 12.30, mantendrá un encuentro privado con el presidente paraguayo Santiago Peña, que incluirá una reunión y un almuerzo. Por la tarde, a las 18.30, disertará sobre “Tecnología y Crecimiento” frente a 1.500 jóvenes del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).

El miércoles 17 de septiembre, a las 10.15, el jefe de Estado argentino dirá unas palabras en la Sesión de Honor del Congreso Nacional Paraguayo, ante legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, a las 13.30 está previsto el regreso a la Ciudad de Buenos Aires, aunque dicho horario está aún a confirmar.

La cumbre de la CPAC en Paraguay

La primera edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Paraguay se llevará a cabo los días 15 y 16 de septiembre en Asunción, en un contexto marcado por la disputa de influencia entre Estados Unidos y China en América Latina. Según los organizadores, el encuentro llega en un momento donde la región está rodeada por un “mar de regímenes de izquierda”, y busca consolidar un espacio de debate y articulación para referentes conservadores.

Entre los oradores se destacan los presidentes Javier Milei (Argentina) y Santiago Peña (Paraguay), además del enviado especial de la Presidencia de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell.

La CEO de CPAC en Paraguay y Argentina, Soledad Cedro, resaltó que la iniciativa busca fomentar un intercambio de ideas en una región dominada por gobiernos de izquierda como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Brasil. Según explicó, la Casa Blanca ha empezado a mirar “más de cerca” a Latinoamérica desde la llegada de Donald Trump, en contraste con décadas de desinterés de administraciones anteriores, mientras que China aprovechó ese vacío para expandir su presencia en la zona.