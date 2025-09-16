El conmovedor abrazo de un perrito rescatado que se volvió viral en Ecuador

La imagen de un mestizo agradeciendo a su adoptante con un abrazo generó más de 48 mil reacciones y despertó conciencia sobre el abandono animal. Mirá.

Hoy 10:38

Hace unos meses, un video publicado en Facebook por el albergue Salvando Lanitas conmovió a miles de personas en Ecuador y más allá. En las imágenes aparece Sultán, un perrito mestizo que fue rescatado tras vivir en situación de abandono. Apenas adoptado, rodeó con sus patas a su nueva dueña y apoyó la cabeza en su pecho, en un abrazo cargado de gratitud y ternura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La joven, visiblemente emocionada, respondió con lágrimas y caricias, mientras el refugio describía la escena con una frase que se viralizó: “Ella no dejaba de llorar y él no dejaba de abrazarla”. La publicación acumuló más de 48 mil reacciones y fue compartida miles de veces.

El mensaje detrás de la ternura

Más allá del impacto emotivo, la historia de Sultán deja un mensaje claro: la importancia de la adopción responsable. Muchos usuarios agradecieron a la mujer por darle una nueva vida al perrito y subrayaron que gestos como este devuelven la fe en un mundo donde el abandono animal sigue siendo una problemática creciente.