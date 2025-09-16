La sorpresiva respuesta de Scaloni sobre la chance de que Messi vuelva a jugar con la Selección en el país

El DT estuvo en un evento de la AFA en Miami y habló sobre la posibilidad de que el capitán dispute otro partido ante su público.
En un evento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Miami, el entrenador Lionel Scaloni habló sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección argentina y dejó abierta la posibilidad de que el capitán dispute otro partido en el país, pese a que el reciente triunfo 3-0 frente a Venezuela, por Eliminatorias, fue anunciado como su último encuentro oficial en suelo argentino.
“Lo vivimos igual que ustedes, como el último partido de Leo, sabiendo la emotividad que tenía, que todo era para él y para sus compañeros. Fue muy lindo. Sobre todo porque se dio redondo: él pudo disfrutar de hacer goles y estuvo con su familia, que es lo que realmente cuenta”, expresó el DT. Y agregó: “No será su último partido en Buenos Aires, ya veremos. Merece volver a jugar”.
Scaloni también se refirió a la conformación de la lista para el Mundial 2026 y dejó en claro que la definición será sobre la hora. “Por la experiencia del último Mundial, que teníamos la lista conformada y en la anterior semana se cayeron dos jugadores, sería conveniente esperar hasta último momento para ver cómo llegan los futbolistas”, explicó.
El entrenador añadió que “todavía falta, hay un montón de amistosos y un montón de chicos que nos pueden aportar y seguir viéndolos”, anticipando que podrían aparecer nuevas caras en la Albiceleste.
La Selección argentina volverá a jugar en octubre de 2025, en la primera doble fecha FIFA tras las Eliminatorias. El viernes 10 se medirá con Venezuela en Miami y el lunes 13 enfrentará a Puerto Rico en Chicago, ambos encuentros en suelo estadounidense.