Furor en TikTok por el video de una joven que se olvidó de apagar la ubicación de su celular y su novio descubrió una infidelidad

La protagonista rompió en llanto frente a sus amigas, que registraron la escena entre risas y comentarios. Mirá el momento.

Hoy 11:45

Un video publicado en TikTok generó millones de reproducciones y abrió un debate sobre la fidelidad en tiempos de geolocalización. En las imágenes, una joven llamada Anto no pudo contener las lágrimas después de que su pareja descubriera que lo había engañado gracias a la ubicación activa de su celular.

El clip, compartido por la cuenta @lamafiadetaller, mostró a la chica con una campera de cuero, celular en mano y en plena crisis mientras sus amigas la rodeaban. Entre risas, una de ellas le preguntó: “Anto, ¿por qué llorás si vos lo c###?”. La escena mezcló tristeza y humor, y sumó más de 3,2 millones de visualizaciones.

La joven, agotada por la situación, remató la charla con una frase que sorprendió a todos: “Bueno, dame la campera, me voy con el otro”. Esa respuesta desató aún más comentarios y convirtió al video en uno de los más virales del momento.

La publicación superó los 3 mil comentarios y desató un intenso ida y vuelta. Hubo quienes la cuestionaron, pero también otros que la defendieron. “Grosa, ídola, máster”, escribió una usuaria. “¿Pero no es más fácil dejar a tu novio y listo?”, opinó otra.

El episodio, aunque sin mayores precisiones sobre cómo se dio la infidelidad, derivó en un debate sobre las relaciones actuales y el papel que cumplen los celulares en la vida de pareja. “Como les duele cuando una mujer lo hace”, comentó una joven. Otra resumió la situación con ironía: “Infieles cuando sus acciones tienen consecuencias”.