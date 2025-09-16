“Me casé con el hijo del hombre que mató a mi madre”: la historia de amor que surgió de una tragedia

Se conocieron cuando sus padres empezaron a salir, sin imaginar que esa relación iba a terminar con un asesinato.

"Es difícil creer que el padre de mi esposo mató a mi madre", relató la propia Nicole Brammer, de 32 años. La recién casada, oriunda de la ciudad de Council Bluffs, Iowa, lleva el apellido del hombre que fue primero la pareja de su mamá, luego su suegro y finalmente un cruel asesino.

Después de publicar las fotos de su boda en su cuenta de Facebook, el matrimonio contó su historia en una entrevista con el diario británico The Sun. "Justin no es su padre, no se parece en nada a él y está tan horrorizado como yo por lo que le hizo a mi madre", dijo sobre su flamante esposo.

Justin y Nicole se conocieron cuando sus respectivos padres empezaron a salir, en marzo de 2021. En ese momento Nicole, que es mamá de dos niñas pequeñas, estaba en una relación con el papá de sus hijas, pero se separó al poco tiempo.

Control, celos y violencia: una relación que no era lo que parecía

Ilene Gowan, la madre de Nicole, tenía 60 años y vivía en el mismo edificio de departamentos que Ivan Brammer, de 62. "Mi mamá venía de un historia de relaciones abusivas, y parecía que al fin había elegido a un 'buen hombre', pero no pude estar más equivocada en esa primera impresión", reveló la joven.

Cuando el contrato de alquiler de Ivan terminó, se mudó con Ilene, su hija y sus dos nietas durante algunos meses. "Mamá estaba dedicada a mis hijas, Aubrey, de seis años, y Ashlynn, de uno, y amaba compartir tiempo con sus nietas", recordó.

Su madre fue su gran sostén mientras atravesaba la separación del padre de sus dos hijas. En julio de 2022 conoció a Justin Brammer, el hijo de la pareja de su mamá, durante la celebración del cumpleaños de Ivan.

"Justin me pareció atractivo de inmediato, y sentí que era alguien muy tranquilo, todo lo contrario a su padre", aseguró Nicole. Empezó a ver y oír cada vez más discusiones entre Ivan y su mamá.

"Un día le gritó porque íbamos a ir de compras juntas, y él quería que ella se quedara; también se enojaba si mi madre hablaba con alguien en el bar donde trabajaba", indicó.

Varias veces habló con su madre al respecto y le dijo que no le parecía bien la forma en que la trataba. Mientras la relación de Brammer e Ilene estaba en crisis, Nicole y Justin se volvían más cercanos, y seis meses después de haberse conocido ya apostaban a la convivencia.

"Nos cansamos de arbitrar peleas, y una noche que discutieron hasta las 3 de la mañana, Justin entró a su habitación porque escuchó gritos, y vio a mi mamá tendida en la cama y a Ivan de pie junto a ella", narró.

Esa madrugada de terror su madre le dijo que Ivan había intentado estrangularla. "Tuvimos que echarlos de la casa, y pedirles a ambos que se fueran, porque no podíamos vivir así con mis dos niñas pequeñas; le dije que a mi mamá que tenía que separarse porque estaba en un círculo tóxico, y ella me prometió que iba a alejarse de él", contó Nicole.

A pesar de esa promesa, a los pocos días la pareja volvió a estar junta. "Mamá me dijo que Iván le había prometido cambiar e ir a terapia, y su gran problema es que ella estaba enamorada profundamente, así que le creyó", expresó.

El trágico Día de los Enamorados

La relación de Iván e Ilene continuó de manera intermitente, con muchos otros episodios de celos. Nicole seguía hablando con su madre todos los días, hasta que la tarde de San Valentín de 2023 ella dejó de responderle las llamadas.

El 14 de febrero de 2023, Ilene no se presentó a trabajar, lo cual era muy extraño porque jamás faltaba. "Fui hasta la casa de la amiga de mi madre donde se estaba quedando, y descubrí que no estaba su bolso ni los únicos 1500 dólares que tenía ahorrados para mudarse sola", explicó.

Nicole fue a radicar la denuncia de la desaparición de su mamá, y les dijo a las autoridades que estaba segura de que algo muy malo había pasado. En paralelo, llamó a Ivan para preguntarle si él sabía algo, y primero negó haberla visto, luego dijo que se habían juntado a hablar y la había dejado en casa de un amigo.

"Sus respuestas me parecieron extrañas y enseguida supe que él le había hecho algo", sostuvo. Justin también lo llamó para repreguntarle qué había pasado, pero no confesó ni ante su propio hijo.

El 16 de febrero empezó a nevar, y la búsqueda se volvió contrarreloj. "No podía soportar la idea de que mamá estuviera ahí afuera, en el frío", comentó.

Nicole organizó una búsqueda local con la ayuda de drones y un amigo piloto sobrevoló la zona, al mismo tiempo que hacían recorridas en un vehículo 4x4. Pero no encontraron ninguna señal de Ilene.

Recién 11 días después, el 26 de febrero, la policía fue a la casa de Nicole para notificarla de la peor noticia. "Me dijeron que habían hallado el cuerpo de una mujer, congelado en una zanja", reveló.

"Mamá tenía un solo pecho debido a un cáncer de mama que había padecido años antes, y el cuerpo que encontraron también, así que sabía que debía ser ella, pero recé para que no lo fuera", confesó.

Al día siguiente, las huellas dactilares confirmaron que el hallazgo eran los restos de Ilene. La policía arrestó a Brammer, pero no tenían pruebas sólidas para acusarlo de homicidio.

El asesinato de Ilene Gowan y la condena de 65 años de prisión para el asesino

El examen forense reveló cortes y hematomas en el cuerpo de Ilene, un diente roto y algunas heridas en la cabeza, pero no se podía determinar cuál había sido la causa de muerte. La única acusación formal que podían realizar las autoridades contra Ivan Brammer era la de "manipulación de un cadáver" y presunto robo.

"El fiscal nos instó a encontrar un patólogo que pudiera determinar la causa de la muerte, y mi tío encontró a un experto que comprobó que las marcas en el cuello de mamá demostraron que la cremallera de su chaqueta había sido colocada sobre su garganta mientras la estrangulaban", dijo Nicole consternada.

Luego los detectives consiguieron una cámara de seguridad del 13 de febrero que mostraba a Ilene en el auto de Brammer mientras aún estaba con vida, y en imágenes posteriores se la veía en el asiento del acompañante desplomada e inmóvil.

El conjunto de evidencia confirmó que Brammer la estranguló hasta la muerte antes de arrojar su cuerpo en una zanja. Ese mismo día robó los 1500 dólares que Ilene había guardado en su caja fuerte y los depositó en su propia cuenta bancaria.

Brammer fue acusado de asesinato en segundo grado, manipulación de un cadáver y robo. El juicio tuvo lugar en enero de 2024, donde fue declarado culpable de los tres cargos y condenado a un total de 65 años de prisión.

"Me largué a llorar, y Justin gritó '¡Sí!' cuando se leyó el veredicto, porque siempre estuvo en contra del monstruo en que se convirtió su padre", relató. Ocho meses después de la sentencia, Justin y Nicole se casaron.

El apellido de soltera de Nicole era Schipper, pero decidió cambiarlo por Brammer. "Siento que transformé el significado de un apellido que me recordaba al hombre que asesinó a mi madre, y ahora es un símbolo de amor", expresó.

Su ramo de novia fue de rosas burdeos y girasoles, las favoritas de su mamá, junto a un relicario con su foto. "Fue un día hermoso pero agridulce, porque lamentablemente mi mamá, como tantas mujeres, tenía baja autoestima", comentó.

"Aunque me crío para ser una mujer fuerte e independiente, ella se conformaba con hombres que no la merecían, y por eso quisiera que las mujeres se valoren más, para que rechacen a hombres como Iván", proyectó.

"Mi mamá lo amaba profundamente y él se aprovechó de eso. Trágicamente mi madre no se amó lo suficiente como para alejarse de ese monstruo y ojalá sea algo de lo que otras mujeres puedan aprender para pedir ayuda y salir de esa bomba de tiempo", concluyó.