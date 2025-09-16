Ingresar
Lanús acertó sobre el final y venció a Fluminense en La Fortaleza

El Granate se impuso por 1 a 0 sobre el elenco brasileño en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Hoy 00:11

En un partido cargado de tensión y con escasas emociones, Lanús consiguió un triunfo clave en su cancha al vencer 1-0 a Fluminense, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputó en La Fortaleza, donde el Granate y el Tricolor protagonizaron un cruce ríspido, con fricciones constantes y pocas chances claras de gol.

Cuando parecía que todo se encaminaba a un empate, apareció Eduardo “Toto” Salvio con un centro raso que encontró a Marcelino Moreno, quien definió con precisión y desató el festejo de los hinchas locales en los últimos minutos del encuentro. Ese tanto fue suficiente para darle a Lanús una ventaja mínima, pero valiosa, de cara al compromiso decisivo.

La serie se definirá el próximo martes 23 de septiembre, a las 21.30, en el mítico estadio Maracaná. Allí, el conjunto argentino buscará sostener la diferencia y alcanzar las semifinales del certamen continental, mientras que Fluminense intentará revertir la historia ante su público.

