Lanús quiere hacerse fuerte ante Fluminense para sacar ventaja ante su gente

El Granate recibe al elenco brasileño por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Hoy 11:42

Lanús se enfrentará esta noche a Fluminense en un duelo clave por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro se jugará desde las 21.30 en La Fortaleza, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, asistencia de VAR de Leodán González y transmisión de D Sports.

El Granate, dirigido por Mauricio Pellegrino, es el último representante argentino en pie en el certamen y buscará alcanzar por segundo año consecutivo las semifinales. Llega tras eliminar por penales a Central Córdoba en octavos y con el envión del triunfo 1-0 ante Independiente Rivadavia, que sirvió para dejar atrás la dura derrota con Vélez y la eliminación en Copa Argentina frente a Argentinos Juniors. Sin embargo, el equipo deberá sobreponerse a una extensa lista de bajas por lesión: Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore, Franco Watson, Ramiro Carrera y Juan Ramírez.

Del otro lado estará un Fluminense que no logra regularidad en el Brasileirao, donde se ubica en mitad de tabla y apenas ganó uno de sus últimos cinco partidos. Pese a eso, el Tricolor viene de alcanzar las semifinales de la Copa de Brasil tras eliminar a Bahía y de superar a América de Cali con un global de 4-1 en Sudamericana. Su gran objetivo es recuperar la versión mostrada en el último Mundial de Clubes, donde hizo historia al meterse entre los mejores cuatro del planeta.

Probable formación de Lanús

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.