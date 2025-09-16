Arranca la Champions Lague: el Real Madrid de Mastantuono recibe al Olympique Marsella de Balerdi

Hoy se pone e marcha un nueva edición del torneo continental que tendrá el debut de varios jugadores argentinos.

Hoy 11:50

Este martes dará inicio una nueva edición de la Champions League, que tendrá la participación de varios jugadores argentinos en la jornada inaugural. El encuentro más destacado será el que enfrente al Real Madrid de Franco Mastantuono frente al Olympique de Marsella de Leonardo Balerdi, desde las 16:00 por ESPN.

El exdelantero de River vivirá su debut absoluto en la máxima competencia europea de clubes, aunque aún no está confirmado si será titular. En el conjunto Merengue, la gran novedad será el regreso de Jude Bellingham, quien vuelve tras una operación en el hombro que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas.

Otro de los choques atractivos de la jornada será el de Tottenham, con Cristian "Cuti" Romero, que recibirá al Villarreal de Juan Foyth. También tendrá acción el Benfica de Nicolás Otamendi, que se medirá con Qarabag de Marruecos.

La competencia continúa en su nuevo formato, implementado desde la temporada 2024/25, que reemplazó la tradicional fase de grupos por una tabla única con 36 equipos. Cada club disputa ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante) frente a rivales distintos, con la meta de clasificarse a los octavos de final. El campeón defensor es el Paris Saint-Germain.

Los partidos del martes en la Champions League