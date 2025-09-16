X
En vivo: el Real Madrid de Mastantuono recibe al Olympique Marsella de Balerdi por la Champions League
Hoy se pone e marcha un nueva edición del torneo continental que tendrá el debut de varios jugadores argentinos.
Hoy 15:51
Los partidos del martes en la Champions League
- Athletic Club vs Arsenal / 13:45 / Fox Sports
- PSV vs Union Saint-Gilloise / 13:45 / ESPN 2
- Juventus vs Borussia Dortmund / 16:00 / ESPN 2
- Real Madrid vs Olympique de Marsella / 16:00 / ESPN
- Benfica vs Qarabag / 16:00 / ESPN 3
- Tottenham vs Villarreal / 16:00 / Fox Sports