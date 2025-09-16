Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2025 | 26º
X
Somos Deporte

En vivo: el Real Madrid de Mastantuono recibe al Olympique Marsella de Balerdi por la Champions League

Hoy se pone e marcha un nueva edición del torneo continental que tendrá el debut de varios jugadores argentinos.

Hoy 15:51

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Los partidos del martes en la Champions League

  • Athletic Club vs Arsenal / 13:45 / Fox Sports
  • PSV vs Union Saint-Gilloise / 13:45 / ESPN 2
  • Juventus vs Borussia Dortmund / 16:00 / ESPN 2
  • Real Madrid vs Olympique de Marsella / 16:00 / ESPN
  • Benfica vs Qarabag / 16:00 / ESPN 3
  • Tottenham vs Villarreal / 16:00 / Fox Sports

TEMAS Champions League Real Madrid CF Franco Mastantuono

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “A pesar de la situación del país, tenemos la posibilidad de realizar estos eventos y reafirmar la cultura bandeña”
  2. 2. Las frases de Milei en Cadena Nacional: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”
  3. 3. Lamine Yamal publicó fotos íntimas junto a Nicki Nicole y desató rumores sobre su relación
  4. 4. Añatuya: joven sufrió fracturas al caerle una pared sobre su cuerpo
  5. 5. El tiempo para este martes 16 de septiembre en Santiago del Estero: calorcito con 31ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT