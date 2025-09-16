Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación a octavos de final

Los dirigidos por Marcelo Méndez venían de conseguir un triunfo en el debut ante Finlandia.

Hoy 00:05

La selección argentina de vóley logró este martes su segunda victoria consecutiva en el Mundial de Vóley 2025 que se disputa en Filipinas. El equipo dirigido por Marcelo Méndez se impuso en cuatro sets a Corea del Sur por 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18, y quedó muy cerca de asegurar su pase a los octavos de final.

El encuentro tuvo un inicio parejo, con dos parciales que se resolvieron por detalles y que terminaron en un set por lado. Sin embargo, la Albiceleste marcó la diferencia en el tercer capítulo y luego dominó con claridad en el cuarto, donde selló un contundente 25-18.

La gran figura del triunfo fue Pablo Kukartsev, máximo anotador con 21 puntos. Muy cerca lo siguió Luciano Vicentin, que además de sus 20 tantos aportó cinco bloqueos decisivos para encaminar la victoria.

Con este resultado, Argentina lidera el Grupo C con 5 puntos, después de haber remontado en su debut ante Finlandia un partido que empezó 0-2 en sets. Detrás se ubican Francia con 4 y Finlandia con 3, tras la sorpresiva derrota de los galos ante los finlandeses en un ajustado 3-2.

La próxima presentación del seleccionado será el jueves 18 a las 7 de la mañana, cuando enfrente a Francia en el cierre de la fase de grupos. Allí definirá su clasificación.

Los escenarios de la Argentina en la última fecha