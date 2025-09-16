Gallardo define el equipo para jugar con Palmeiras: las dos vacantes disponibles

El Muñeco todavía no confirmó los once titulares y analiza variantes que pueden modificar el perfil de la formación.

Hoy 12:10

El River de Marcelo Gallardo atraviesa días de gran expectativa en la previa del cruce con Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El miércoles, el Millonario será local en el partido de ida, y aunque el DT ya tiene varias certezas, aún mantiene dudas en dos puestos clave.

Gallardo se mostró conforme con la actuación del equipo en el triunfo frente a Estudiantes por el Torneo Clausura, sobre todo por la actitud que mostró tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta. Por eso, no se esperan grandes modificaciones respecto a esa base para enfrentar a uno de los grandes candidatos del certamen continental.

Entre los nombres con lugar asegurado aparecen Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández, Maxi Salas y Sebastián Driussi.

Las dudas de Gallardo

El DT analiza dos esquemas posibles: mantener una línea de tres centrales o volver al clásico 4-3-1-2. De esa decisión dependen los últimos dos lugares en el once.

En caso de jugar con cuatro defensores, el acompañante de Paulo Díaz saldrá entre Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que Juanfer Quintero se metería en el mediocampo.

Si apuesta por tres zagueros, se suma a la pelea Juan Portillo junto a Martínez Quarta y Rivero, y en ese escenario Quintero quedaría afuera del once inicial.

Las novedades confirmadas

El regreso de Gonzalo Montiel al lateral derecho, en lugar de Fabricio Bustos, es la primera variante confirmada. Además, Kevin Castaño reemplazará al suspendido Giuliano Galoppo, baja sensible en la mitad de la cancha.

Probable formación

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juanfer Quintero o Juan Portillo; Maxi Salas y Sebastián Driussi.