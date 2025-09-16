Marianela Mirra está embarazada de José Alperovich, exgobernador condenado por abuso sexual

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La periodista Laura Ubfal confirmó desde su sitio web que la ganadora de Gran Hermano 2007 y el ex gobernador de Tucumán que fue condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual, están en la dulce espera.

El ex funcionario de 70 años cumple su condena bajo arresto domiciliario en su departamento del barrio de Puerto Madero y con tobillera electrónica luego de pasar apenas unos meses de su condena en el penal de Ezeiza .

Según reveló la periodista en su portal, la propia Marianela Mirra le escribió a su amigo y ex compañero de reality Gastón Trezeguet confirmando su embarazo: “Estoy esperando un bebé de José”, habría confiado la tucumana.

Y contó que nunca estuvieron distanciados y que en su momento dijo que estaban peleados para que la prensa no la espere en su visita al penal: “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”.

El embarazo de Marianela Mirra y José Alperovich, que conviven en ese departamento donde él cumple la condena, habría sido a través de un tratamiento de inseminación artificial tras una decisión de ambos.

La información del embarazo la contó Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece): “La semana pasada fue a realizarse un tratamiento de inseminación para tener un hijo con él. Es la misma clínica a la que acudió Rocío Marengo. Ella tiene 41 años y él 70. Me lo confirmó gente que trabaja en la clínica. Cabe recordar que en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres”, afirmó la panelista.

La ex ganadora de Gran Hermano Marianela Mirra se mostró furiosa frente a las cámaras del programa A la tarde (América Tv) cuando fue consultada por los rumores de embarazo de su pareja José Alperovich.

Cuando el notero Oliver Quiroz le preguntó por los rumores de dulce espera que circularon en los últimos días, la ex participante del reality estalló de bronca.

"Hola Marianela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Queremos saber cómo estás y si tenés algo para decir...", le dijo el periodista con total prudencia, a lo que Marianela Mirra contestó sacada a los gritos: "¡Que falta de respeto! ¡Salí, por favor! ¡Dejame en paz! ¡Que te crees! ¡Sos un irrespetuoso! ¡Dejen de hablar pelotudeces, no quiero aclarar nada!".

"Vos no tenés respeto por nada. Ni vos ni ningún periodista", siguió muy enojada la ex Gran Hermano con la prensa en general y sin detener sus pasos.

"¿No querés aclarar nada?", le insistió el cronista del ciclo que conduce Karina Mazzocco cumpiendo su labor. Y la tucumana retrucó muy molesta por las preguntas: "En mi vida le aclaré nada a nadie".