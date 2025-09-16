El Gobierno anunció que privatizará parcialmente la empresa que controla las centrales nucleares del país

La empresa Nucleoléctrica Argentina está incluida en la Ley Bases como sujeta a pase a manos privadas pero con control estatal. Se buscará vender el 44% de las acciones.

Hoy 12:32

El Gobierno anunció este martes que privatizará de manera parcial la empresa que se encarga de controlar las centrales nucleares del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que el decreto para efectivizar este proceso se conocerá en los próximos días.

“Se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A”, anunció Adorni, quien aclaró que la empresa estaba incluida dentro de la Ley Bases como una de las sujetas a ser privatizadas.

Si bien no se conoce el detalle del proceso, el portavoz del Presidente adelanto que se venderá "el 44% de las acciones en bloque, mediante una licitación pública nacional e internacional".

En esa misma línea, explicó que “se va a organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario".

Desde la secretaría de Energía explicaron a través de un comunicado que esta última medida “permitirá la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario”.