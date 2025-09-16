“Parecen señoritas de cabaret”: el presidente de Chacarita disparó contra sus jugadores

El Funebrero lleva siete partidos sin poder ganar y se empieza a alejar de los puestos del Reducido.

Chacarita Juniors atraviesa un momento crítico en la Primera Nacional tras perder como local ante Almirante Brown, sumar su séptimo partido consecutivo sin victorias y quedar al borde de salir de la zona de Reducido. El “Funebrero”, que al inicio del torneo se perfilaba como candidato al ascenso, ahora está a solo un punto de quedar fuera de los ocho primeros de la Zona B.

La delicada situación desató la furia del presidente del club, Néstor Di Pierro, quien no se guardó nada al cuestionar al plantel profesional. “Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día, no sé qué necesitan”, disparó en diálogo con Mano a Mano Chacarita.

Críticas al plantel y respaldo a Mayor

El dirigente fue todavía más allá y apuntó a la actitud de los futbolistas: “Que dejen de pintarse el pelo de rubio y de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza”. Aun así, respaldó al flamante entrenador, Carlos Mayor: “Me dijo que lo va a sacar adelante, estaba tan caliente como nosotros. Pero los jugadores son cagones. No hay nadie que pegue un grito. Que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre”.

Entre las pocas excepciones, Di Pierro destacó a Víctor Figueroa, de quien recordó que “el año pasado nos salvó del descenso y ahora da la cara”, y a Federico Bravo, por su entrega en cada partido. Sin embargo, remarcó la decepción general: “Estoy defraudado como todos. Chacarita no es para cagones. Este era el campeonato más fácil para pelear arriba y están pelotudeando”.

Mensaje a los hinchas

El presidente también se refirió a los socios y simpatizantes del club: “Ayer la gente se fue como si hubiésemos descendido. No se merecen esto. Vienen de todos lados y se nos cagan de risa en la cara. Tendrían que estar hablando los jugadores, no yo. Pero son tan cagones que no tienen la hidalguía para pedir perdón”.

Chacarita buscará reaccionar el próximo domingo a las 17 horas, cuando visite a Central Norte por la trigésimo segunda fecha de la Primera Nacional.