Elías Suárez destacó la ampliación del Servicio de Maternidad del Hospital Regional

“Es una obra que fortalece el sistema de salud y reconoce la vocación del personal”, expresó el jefe de Gabinete

Hoy 12:22

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, expresó su felicidad por la inauguración de la ampliación del servicio de Maternidad del Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”, actividad en la cual acompañó al gobernador Gerardo Zamora y al personal del Ministerio de Salud.

El funcionario destacó la trascendencia de esta obra que fortalece el sistema sanitario provincial, con más de 800 metros cuadrados construidos, que abarcan distintas dependencias, todas equipadas con moderno instrumental y un sistema de datos avanzado para garantizar una mejor atención.

“Lo más destacable –resaltó Elías Suárez- es la vocación y el compromiso de los profesionales de la salud que día a día cuidan a las madres y a sus bebés”.