Cristina volvió a chicanear a Milei: “¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!”

La exvicepresidenta hizo referencia a la cadena nacional del libertario, donde llamó a defender el superávit fiscal. “Tu equilibrio es una bomba de tiempo y ya se escucha el tic tac”, lanzó.

Hoy 12:33

Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra Javier Milei el día después de la presentación del Presupuesto 2026 que será debatido en el Congreso. "¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!", lanzó la exvicepresidenta en sus redes sociales en referencia al discurso del mandatario donde afirmó que "lo peor ya pasó".

"¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...", continuó Cristina.

Además, agregó que "es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!".

Además, expresó que el equilibrio de su gestión "es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica". A esta medida la definió como "una verdadera bomba de tiempo".

"Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos", consideró en cuanto a sus votantes y enumeró salarios, jubilaciones, medicamentos, entre otros, "mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila".

Por último, le advirtió: "Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo… Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente".

"Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo", le aconsejó.