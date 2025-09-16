En vivo: el Inter Miami de Messi y De Paul va por la recuperación ante Seattle Sounders

Las Garzas buscarán volver al triunfo tras dos goleadas en contra, una de ellas ante el equipo de Washington en la final del certamen enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX.
Inter Miami volverá a presentarse este martes en la MLS 2025 con Lionel Messi desde el inicio. El equipo de Javier Mascherano recibirá a Seattle Sounders desde las 20.30 en el Chase Stadium, en busca de revancha tras la dura derrota 3-0 sufrida en la final de la Leagues Cup frente al conjunto estadounidense.
