Conmoción en el rugby argentino: un jugador murió tras un golpe en la cabeza durante un partido

Esteban César Racca falleció por un traumatismo de cráneo durante un encuentro en Paraguay, según confirmó la autopsia que le realizaron en ese país.

El rugby argentino está de luto tras la muerte de Esteban César Racca, jugador del Old King Club, quien falleció luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido oficial en Luque, Paraguay. El incidente se produjo en un encuentro correspondiente al torneo Pre Intermedia Metropolitano.

El fiscal Jorge Escobar confirmó que la autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo cráneo encefálico. La forense Lourdes Saucedo trasladó el cuerpo a la morgue para realizar el estudio, y los resultados coincidieron con sus primeras sospechas, según informó el periódico local La Nación.

“Tenemos ya el resultado de que falleció de un traumatismo cráneo encefálico cerrado”, explicó Escobar a la radio 1080 AM. Los especialistas indicaron que el golpe se produjo durante el partido, aunque no fue un desenlace inmediato.

Cómo ocurrió el accidente

El trágico episodio se produjo a los 29 minutos del partido, en un encuentro de la categoría intermedia organizado por la Unión de Rugby Club del Paraguay. Racca cayó al suelo y no pudo reincorporarse.

Según las imágenes analizadas, “no se ve ningún contacto físico brusco o de mucha fuerza en ese momento de la jugada”, aclaró el fiscal. Sin embargo, la investigación continúa y los peritos buscan determinar si hubo alguna colisión previa, ya sea con un rival o un compañero.

“Ya tenemos el video de aproximadamente 30 minutos y vamos a estar buscando alguna colisión que pudo haber tenido el jugador”, agregó Escobar, dejando abierta la investigación sobre las circunstancias exactas del accidente.