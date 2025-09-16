El IOSEP celebró sus 60 años con un emotivo acto en el CCB

Reconocieron a empleados con más de 25 y 30 años de servicio y destacaron el crecimiento de la obra social provincial.

Hoy 13:14

El Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP) celebró este lunes sus 60 años de vida institucional con un acto central en el Centro Cultural del Bicentenario, que contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

IOSEP

La ceremonia fue encabezada por el presidente del IOSEP, CPN Raúl Ayuch, junto a la ministra de Salud, Natividad Nassif, la intendente de la Capital, Norma Fuentes, y el ministro de Producción, Miguel Mandrile. También participaron el subsecretario de Economía, Francisco Zamora, los intendentes Jorge Mukdise (Termas), Víctor Araujo (Fernández), y el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, entre otras autoridades.

IOSEP

Durante el acto se realizó un emotivo reconocimiento a los empleados que cumplieron 25 años de servicio, quienes recibieron una placa conmemorativa, y a quienes cumplieron 30 años, distinguidos con una medalla de honor.

En su discurso, el CPN Raúl Ayuch hizo un repaso del crecimiento sostenido que ha tenido la obra social en sus seis décadas de existencia, y destacó los desafíos de cara al futuro: “Celebramos estos 60 años con el compromiso renovado de seguir trabajando por la salud y el bienestar de nuestros afiliados. El IOSEP es una institución que ha crecido con la provincia, y seguirá haciéndolo en beneficio de todos”.