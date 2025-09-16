La planta argentina que estimula la libido de forma natural: propiedades del “viagra criollo”

Se trata de una especie silvestre usada tradicionalmente por pueblos originarios. Hoy, la ciencia respalda sus efectos sobre el deseo sexual.

Al visitar pueblos de montañas y sierras, es usual encontrar a la venta frascos que contienen diferentes plantas con fama “hierbas del amor”. Entre ellas, una de las más conocidas es una especie autóctona conocida como “el viagra criollo”. Lejos de ser un apodo casual, sus efectos tienen respaldo científico. Se trata de la cola de quirquincho (Phlegmariurus saururus), una planta nativa de Argentina y países andinos que muchos consumen como alternativa a la popular pastilla azul.

Diversos investigadores decidieron ponerla a prueba en el laboratorio. Además de sus propiedades como vigorizante sexual, también estudiaron otro posible beneficio: su potencial para proteger las neuronas.

La cola de quirquincho es una especie perenne, es decir, que vive por más de dos años. Crece en altura y es frecuente encontrarla en sierras y laderas rocosas de la cordillera de los Andes, tanto en Argentina como Chile, Bolivia y Perú. Tiene tallos que miden de 5 a 30 centímetros y hojas que, por su forma, recuerdan a la cola del pequeño armadillo que le da nombre.

Durante siglos, se ha utilizado en varias culturas como afrodisíaco. Esto no quedó en una simple creencia, sino que, en la última década, equipos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del CONICET llevaron a cabo estudios que validaron sus propiedades.

En el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC), un grupo dirigido por Mariel Agnese realizó un experimento que analizó la forma más común de preparar la Phlegmariurus saururus, que es hervida en agua.

“Las personas la consumen de diferentes formas, como infusión o directamente como agregado al mate. Pero la más habitual es la decocción”, explicó en diálogo con UNCiencia.

Tras ponerla a prueba en ratas Wistar macho, los resultados confirmaron que estimula la excitación y facilita el rendimiento sexual en machos con experiencia, mientras que induce el comportamiento copulatorio en machos que no eran sexualmente inactivos.

“Comprobamos que cumple con todas las condiciones de los afrodisíacos naturales”, enfatizó, en referencia a su capacidad para aumentar el deseo y la potencia sexual, así como también mejorar la performance. Según el equipo, el efecto se observa a muy bajas dosis.

Luego de realizar las pruebas de seguridad correspondientes, Agnese concluyó que “el extracto es inocuo y seguro”. Según precisó, se perciben respuestas a partir de los 30 miligramos.

Por otro lado, mientras ese equipo de Córdoba medía su efecto prosexual, otro conjunto de investigadores analizó una faceta completamente diferente: la neuroprotección. Un artículo difundido por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), con base en la Agencia CyTA del Instituto Leloir, informó que un extracto de cola de quirquincho reducido a modelos de epilepsia en ratón disminuyó la muerte de neuronas.

A diferencia de la infusión, que consiste en poner agua hirviendo sobre el vegetal, como si fuera un saquito de té, la decocción consiste en hervir la planta durante un tiempo. Esa es la forma más popular para consumir la “cola de quirquincho” y la que también se analizó en los estudios.

De todas maneras, hay límites claros. Es que todos los estudios fueron hechos en animales y, hasta el momento, no hay análisis en humanos. En tanto, se desaconseja su uso en mujeres en etapa de embarazo y lactancia, así como también en personas con enfermedades renales.