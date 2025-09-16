La Banda celebró su 113º aniversario con un mensaje de unidad, cultura y compromiso con el desarrollo

La jornada marcó el inicio de un mes lleno de actividades culturales y recreativas.

La ciudad de La Banda conmemoró este 16 de septiembre sus 113 años con una emotiva y multitudinaria jornada que comenzó en horas de la mañana en Plaza Belgrano.

La jornada comenzó con el izamiento de la bandera nacional; posteriormente, autoridades municipales, provinciales, legislativas y vecinos compartieron un desayuno comunitario en la estación de trenes, para luego dar inicio al acto protocolar central, que contó con la presencia de instituciones educativas, religiosas, deportivas, fuerzas de seguridad y gran cantidad de vecinos que se acercaron a celebrar un nuevo cumpleaños de la ciudad.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani, acompañado por el viceintendente Gabriel Santillán, autoridades municipales, legislativas y provinciales, encabezó el acto y dejó un mensaje cargado de emoción y compromiso con la ciudad y su gente.

En la oportunidad, Nediani expresó: “Hoy conmemoramos los 113 aniversarios del cumpleaños de nuestra ciudad. Como siempre decimos, comenzamos el 27 de agosto con el Día de la Cultura Bandeña y, desde entonces, hemos desarrollado una serie de actividades culturales, deportivas, educativas y recreativas. Anoche vivimos una vigilia inolvidable en la intersección de Besares y Belgrano, en el escenario Domingo Bravo, con una gran cartelera de artistas locales, provinciales y nacionales. Cantamos el vals de La Banda, entonamos el cumpleaños feliz y soplamos las velitas de la torta. Y hoy, tras el izamiento de banderas y el desayuno comunitario, llevamos adelante este gran desfile cívico-militar que reúne a toda la comunidad”.

El jefe comunal también resaltó que los festejos no se limitan a los actos protocolares: “Durante este mes, y a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, hemos inaugurado obras muy importantes. Hace pocas semanas habilitamos una de las obras de iluminación más grandes que se han hecho en la ciudad, con columnas, cableado y luces LED nuevas. También pusimos en funcionamiento la rotonda que conecta arterias fundamentales como calle 23, Lavalle, avenida Libertador y Ruta 1. Y todavía tenemos previstas más inauguraciones de espacios verdes e iluminación en los próximos días”.

En cuanto al mensaje de identidad, Nediani destacó: “Nosotros tenemos un fuerte sentido de bandeñidad y de pertenencia. Queremos que eso se transmita no solo a nivel provincial, sino también nacional e internacional. Nuestra grilla de artistas refleja eso: el reconocimiento a cantores, poetas, bailarines y escritores que enorgullecen a La Banda. Somos cuna de poetas y cantores, pero también somos una ciudad con una vida democrática única en la provincia, porque somos la única que elige por voto popular a su viceintendente, a su defensor del pueblo, y que integra su concejo deliberante bajo el sistema D’Hondt. Eso nos diferencia y nos enorgullece porque refleja nuestra vocación de participación y democracia”.

Finalmente, el intendente dejó un mensaje de esperanza y unidad: “Hoy más que nunca, en este contexto nacional tan difícil desde lo económico, social y político, tenemos que estar unidos para seguir creciendo, para seguir haciendo obras, para seguir mejorando los servicios y para seguir fortaleciendo nuestra cultura. Estoy convencido de que, con el esfuerzo de todos los bandeños y bandeñas, vamos a continuar distinguiéndonos y engrandeciendo a nuestra ciudad”.

El aniversario 113 de La Banda no se limita a la jornada central. Desde fines de agosto se vienen desarrollando actividades culturales, deportivas y educativas, como la Feria Municipal del Libro, la vigilia cultural con artistas, y en septiembre se suman iniciativas como la segunda edición de la maratón “La Banda Corre”.

De esta manera, la gestión municipal busca combinar la celebración de la identidad bandeña con el impulso de obras y proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos, reafirmando el compromiso de seguir construyendo una ciudad más inclusiva, participativa y con un fuerte sentido de pertenencia.