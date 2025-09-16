Ingresar
El PRO respaldó el Presupuesto 2026 de Milei y ratificó su apoyo al equilibrio fiscal

En medio de un clima de tensión en el Congreso, el partido liderado por Mauricio Macri emitió un comunicado donde sostuvo que “el equilibrio fiscal es el camino hacia el cambio profundo que necesita el país”.

El PRO manifestó este martes su respaldo al Presupuesto 2026 presentado por Javier Milei en cadena nacional, en un gesto que busca mostrar cohesión dentro de la alianza que une al partido fundado por Mauricio Macri y La Libertad Avanza.

“Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina”, afirmó la cuenta oficial del PRO en X, horas después de la presentación del proyecto económico.

