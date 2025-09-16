Loreto: efectivos policiales aprehendieron a un hombre tras el robo a un comercio

El sospechoso fue identificado por cámaras de seguridad y detenido en una plazoleta. Habría ingresado por una abertura en obra y robado prendas y artículos personales.

Hoy 15:38

En la ciudad de Loreto, personal policial de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 9 intervino rápidamente ante la denuncia de un hurto ocurrido en un local comercial ubicado sobre calle Roca, en el barrio Remanso.

Según se informó, en horas de la madrugada una mujer alertó a la policía que una persona había ingresado por la parte trasera del local, aprovechando que aún se estaban colocando vidrios en las ventanas, y sustrajo varias prendas de vestir, ropa de niños y una planchita para el cabello.

Con datos aportados por la damnificada y el análisis de imágenes fílmicas, se realizó un recorrido por la zona, logrando ubicar al sospechoso en la Plazoleta Quinto Ennio Mastroiacovo. Posteriormente, el hombre fue trasladado a sede policial, mientras personal de criminalística y de la comisaría trabaja en el relevamiento de cámaras, testimonios y búsqueda de los elementos sustraídos.