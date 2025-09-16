Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2025
Se agudiza la crisis de San Lorenzo: se declaró la acefalía y crece la tensión

En medio de un clima tenso, y con presencia de la barra en el club, hubo quórum y se realizó la reunión de comisión directiva.

Hoy 17:50

San Lorenzo entró en un estado de acefalía institucional tras la reunión de comisión directiva realizada este martes, que contó con un clima de fuerte tensión y la presencia de la barra en el club. Sin la asistencia del presidente Marcelo Moretti, el cónclave alcanzó el quórum necesario luego de que se acumularan las renuncias suficientes entre los dirigentes.

Aunque aún no se informó el número exacto de bajas, se necesitaba que al menos 11 de los 20 miembros de la comisión directiva presentaran su dimisión. Desde el recinto confirmaron que ya se comenzó a firmar la documentación correspondiente. El próximo paso será la conformación de una comisión transitoria, que tendrá como misión convocar a elecciones en un plazo de 60, 90 o 120 días.

Un clima enrarecido y las renuncias clave

Durante la reunión, un grupo de la barra azulgrana se ubicó en la tribuna popular que suele ocupar en cada partido, al grito de “que se vayan todos”. Si bien no hubo incidentes mayores, un directivo que llegó tarde fue reconocido y sufrió ataques contra su vehículo, lo que lo obligó a retirarse sin ingresar al club.

En la previa, el vicepresidente segundo, Andrés Terzano, había anticipado en diálogo con TyC Sports que su bloque aportaría las renuncias necesarias. “La gestión fracasó y perdió toda credibilidad y legitimidad ante la masa societaria. Estamos convencidos de que el camino es convocar a elecciones en un plazo corto con un proceso de transición ordenado”, señaló.

Junto a Terzano también dimitieron Soledad Boufflet, Mateo Sagardoy y Leandro Virardi. Además, se sumaron las renuncias de Martín Cigna, Julio Lopardo, Marcelo Culotta, Javier Allievi, Alejandro Barros, Pablo García Lago, Pablo Levalle, Mariano Marino, Alan Navarro, Agustina Nordestrom y Emiliano Rodríguez.

Lo que viene para San Lorenzo

Con este escenario, San Lorenzo deberá atravesar una etapa de transición en la que se conformará una comisión provisoria que organice las elecciones anticipadas. El proceso buscará devolverle al club la estabilidad institucional perdida tras semanas de crisis dirigencial.

