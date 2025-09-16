Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia tras sufrir una descompensación bajo arresto domiciliario

Uno de sus hijos dijo que tuvo una fuerte crisis de “hipo, vómito y presión baja”. La semana pasada el expresidente de Brasil fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.

Hoy 18:19

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, salió este martes de su prisión domiciliaria para ingresar al hospital tras “sentirse mal”. Lo informó uno de sus hijos en X.

El líder de extrema derecha “se sintió mal hace poco, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja”. Fue al hospital por “tratarse de una emergencia”, indicó el senador Flávio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

Según OGlobo, Bolsonaro fue acompañado por policías que custodian su residencia de Brasilia donde cumple prisión domiciliaria y por su esposa, Michelle.

El jefe del equipo médico del expresidente, Claudio Birolini, dijo que decidió su internación para realizar una “evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios”.

“El expresidente Jair Bolsonaro presentó en la tarde de hoy un cuadro de malestar, caída de presión arterial y vómitos. Solicité que sea llevado al Hospital DF Star ára evaluación clínicas, medidas terapéuticas y exámenes complementarios”, dijo Birolini en un comunicado.

Bolsonaro estuvo en el hospital el domingo cuando se sometió a una serie de exámenes médicos. El boletín divulgado tras el alta mencionó un cuadro de “anemia”. La tomografía mostró una imagen residual de una neumonía reciente, recordó OGlobo.

Esa fue la primera vez que Bolsonaro, de 70 años, abandonó su casa tras la condena del Tribunal Superior de Justicia a 27 años de prisión por golpismo.

El expresidente sufre de un cuadro de hipos frecuentes que le llegan a provocar vómitos. Según informes médicos, es una secuela del ataque a cuchillazos que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

Se espera que la justicia, a raíz de este cuadro, le permita cumplir la condena de prisión en su casa de Brasilia.