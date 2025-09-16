Ojo de Agua se prepara para celebrar las fiestas patronales en honor a la Virgen de La Merced

Será el próximo 24 de septiembre bajo el lema “Con la Virgen de la Merced, Peregrinos de Esperanza”.
La ciudad de Villa Ojo de Agua vivirá este miércoles 24 de septiembre sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de La Merced, bajo el lema “Con la Virgen de La Merced, Peregrinos de Esperanza”. El programa religioso y cultural comenzó el pasado 14 de septiembre con la novena y se extenderá hasta el día central, que reunirá a fieles, peregrinos y agrupaciones gauchas en un marco de profunda devoción y tradición popular.
La vigilia previa será el martes 23, con misa a las 20 y una celebración que se extenderá hasta la medianoche, cuando la patrona de la ciudad saldrá de su templo para recibir los primeros saludos de su pueblo, en medio de campanas y cánticos.
El miércoles, la jornada central contará con misa para las agrupaciones gauchas a las 10, la misa central a las 16, la tradicional procesión a las 17 y el desfile de gauchos a las 18.30. Por la noche, a las 21, se ofrecerá la serenata en honor a Nuestra Señora de La Merced. Este año, además, la comunidad conmemora los 133 años de la construcción del templo, inaugurado en 1892.
La devoción a la Virgen de La Merced en Ojo de Agua se remonta a mediados del siglo XIX, cuando la familia Sánchez donó la histórica imagen de vestir de origen español, con ojos de cristal y atributos característicos de la advocación como el escapulario y las esposas metálicas, símbolo de la liberación de cautivos.
El templo actual, ubicado frente a la plaza central Manuel Belgrano, fue construido entre 1884 y 1892 gracias al aporte de vecinos y familias que incluso donaron joyas para fundirlas en la campana. Hoy, bajo la guía pastoral del padre Wilfredo Aguilera, la parroquia sigue siendo el corazón espiritual y cultural de Ojo de Agua.